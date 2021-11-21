İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi - Haberler
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İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında yan apartmanda oluşan kayma nedeniyle çevrede bulunan 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında yan apartmanda oluşan kayma nedeniyle çevrede bulunan 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tersane Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartmanın inşaatı sırasında yan binada kayma meydana geldi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Afad, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililerce yapılan incelemenin ardından inşaatın etrafında bulunan 5 apartmandaki 55 daire tahliye edildi.

Tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

Teknik ekip tarafından yapılan hassas ölçümlerin ardından 2 apartmanın arasına metal destek yerleştirilerek binalar sabitlendi.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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