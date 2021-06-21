İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 14-20 Haziran'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 124 gram esrar-skunk, 4 gram kokain, 6 gram eroin, 17 kök kenevir, 11 gram sentetik kannabinoid, 233 gram metamfetamin, 181 ecstasy, 623 sentetik ecza maddesi, 10 captagon, 6 tabanca, 2 tüfek, 6 şarjör ve 143 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 15'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay