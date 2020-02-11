İzmir'de bir haftada, aranan 520 kişi yakalandı
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İzmir'de bir haftada, aranan 520 kişi yakalandı

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

11.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:17
İzmir'de bir haftada, aranan 520 kişi yakalandı

İZMİR'de, son bir haftada ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 520 kişi yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 986 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 520 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi. 294 araç ile 92 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 9 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 pompalı tüfek, 155 mermi, 47 fişek ile 130 gram esrar, 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kaynak: DHA
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