Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

14.10.2020 03:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 04:44
Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı İZMİR'de,18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
İZMİR'de,18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İzmir'in birçok ilçesinde, iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar gözaltına alınanların haricinde, 150 kişinin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. 150 kişinin ifadesi doğrultusunda, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler son 1 haftada 32 adrese baskın düzenlerken, bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 10'u tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı
Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Türkan Şoray Merve Boluğur Caner Cindoruk Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Gökhan Töre Şenol Güneş Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Apple İzmir Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 04:46:07. #1.14#
title