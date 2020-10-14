Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı İZMİR'de,18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de,18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'in birçok ilçesinde, iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar gözaltına alınanların haricinde, 150 kişinin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. 150 kişinin ifadesi doğrultusunda, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler son 1 haftada 32 adrese baskın düzenlerken, bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 10'u tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK