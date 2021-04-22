İzmir'de bir haftada 1,5 milyon adet yerli fide dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, son 1 haftada il genelinde vatandaşlara 1,5 milyon adetten fazla fide dağıtıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, son 1 haftada il genelinde vatandaşlara 1,5 milyon adetten fazla fide dağıtıldığını bildirdi.

Özen, AA muhabirine, Bakanlığın yürüttüğü yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amaçlı proje kapsamında nisanın ikinci haftasında ata tohumlarından elde edilen 320 bin fidenin şehir merkezlerinde yaşayan kadınlara teslim edildiğini söyledi.

Buradaki amaçlarının kentte yaşayan kadın ve çocukları tarımla tanıştırmak olduğunu belirten Özen, bu dağıtımın ardından kırsal alanda yaşayan üreticilere yönelik dağıtıma başladıklarını ifade etti.

Tohum ve fidelerin Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde üretildiğini dile getiren Özen, "16 ilçede çiftçilerimize 1,2 milyon domates, biber, patlıcan fidesi, 438 bamya, kavun tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Böylelikle son 1 haftada kent ve kırsal kesimdeki vatandaşlarımızla ata tohumlarından oluşan 1,5 milyonun üzerinde sebze fidesini buluşturduk." dedi.

Özen, projenin bütçesinin 1,1 milyon lira olduğunu belirterek, "Amacımız yerli ve milli çeşitlerimizin yaygınlaşmasını sağlamak. Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ıslah edilen fideler bu bölgeye uyumlu. Kalitesi ve verimi yüksek olan bu çeşitleri üreticilerimizle tanıştıracağız." diye konuştu.

Üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar üreticiyle birlikte olmayı hedeflediklerini söyleyen Özen, proje ile üretilen sebzelerin yüzde 10'unun Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) aracılığıyla tüketicilere doğrudan satılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Özen, Türkiye'de DİTAP'a en fazla kayıt yaptırılan ilin İzmir olduğunu, yürüttükleri projelerle hem üretimde hem de pazarlamada üreticilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

"Türkiye tarımında İzmir'in izini görmek istiyoruz"

"Tarımda 35'in İzi" sloganıyla 2021'de İzmir tarımı için uygulanacak 35 projenin tanıtımının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapıldığını anımsatan Özen, projelerin tamamının yaklaşık 1 yıllık saha çalışmasının sonucunda hazırlandığını belirtti.

Tüm projelerin yıl içinde uygulanacağı bilgisini veren Özen, "Bu projelerle İzmir tarımına dokunacağız. Bunlar hayata geçince İzmir tarımı Türkiye tarımına dokunacak. Türkiye tarımında İzmir'in izini görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz