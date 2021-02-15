İzmir'de bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı
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İzmir'de bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı

15.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:29
İzmir'de bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı

İZMİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 1 hafta içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken işlem yapılan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İZMİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 1 hafta içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken işlem yapılan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 8 Şubat -14 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kilo 751 gram esrar-shank, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 1 kök kenevin, 199 gram sentetik kannabinoid, 501 gram metanfetamin, 173 ekstazi, 3 bin 5 sentetik ecza hap, 19 bin 820 lira nakit para, 5 tabanca, 2 tüfek ile 5 şarjör ve 62 fişek ele geçirildi. Ele geçerelin uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 67 şüpheliden 26 kişi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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