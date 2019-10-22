22.10.2019 20:23

İzmir'de bir günde iki üvey kardeş dehşeti

Berber koltuğunda dehşeti yaşamıştı, acı haber geldi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, berber koltuğunda üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ali Ekber Aslan yaşamını yitirdi. Efe Can Demirtaş'ında üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından İzmir'de bir günde iki üvey kardeş cinayeti yaşandı.

İddiaya göre, Yeşilyurt'ta Yusuf Kerim S. ve Ali Ekber Aslan isimli iki üvey kardeş arasında önceki gün tartışma yaşanmıştı. İki kardeşten Yusuf Kerim S., bir gün sonrada Yeşilyurt'taki berber dükkanına taksiyle geldi. Yanında getirdiği pompalıyla içeriye dalan Yusuf Kerim S., koltukta tıraş olan Ali Ekber Aslan'ı ağır yaralamıştı.

Ağır yaralanan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Ali Ekber Aslan'dan acı haber geldi. Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayı anıda saniye saniye kameralar yansımıştı.

Aslan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli Yusuf Kerim S.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

İkinci üvey kardeş cinayeti de dün akşam yaşandı

Öte yandan, dün Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7666 sokakta da üvey kardeş dehşeti yaşandı. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can Demirtaş, iddiaya göre üvey kardeşi Alper D. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D., mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine bıçaklamış ve öldürmüştü.

Polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, bağrışmaları duyan komşular, Efe Can Demirtaş'ın bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA