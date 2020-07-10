İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden
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İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden

İzmir'de bir gecede üç kişi birden yaşadığı evlerinde ölü bulundu.

İzmir'de bir gecede üç şüpheli ölüm birden
10.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:35

İzmir'de bir gecede üç kişi birden yaşadığı evlerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahısların kesin ölüm nedenleri otopside belli olacak.

Karşıyaka ve Buca ilçelerinde üç ayrı evde üç şahıs ölü olarak bulundu. Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6221/1 Sokak'ta oturan İbrahim Dinçoğlu, kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından merak edildi. Eve giren yakınları Dinçoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polise ihbar edilen olayda belediye tabibi tarafından yapılan ilk incelemede Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Buca ilçesi Kozağaç Mahallesinde bulunan beş katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre bir süredir kendisinden haber alınamayan Akın Ünal'ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları durumu Ünal'ın yakınlarına bildirdi. Ünal'ın yakınları kapıyı defalarca çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine apartman dairesine giden polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte Akın Ünal'ın evine girdi ve talihsiz adamın cansız bedenini yerde buldu.

Yine Buca ilçesi Yıldız Mahallesi 206/34 Sokak'ta benzer bir durum yaşandı. Sokaktaki bir evde oturan Turgay Özetken'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Özetken'in evine gitti. Eve giren yakınları, Özetken'in hareketsiz şekilde yatarken görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özetken'in öldüğü belirlendi.

Üç ayrı adreste de hayatını kaybeden şahısların cenazeleri savcıların incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahısların kesin ölüm nedenleri burada yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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