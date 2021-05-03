İzmir'de bir fırının çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın hasara neden oldu
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İzmir'de bir fırının çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın hasara neden oldu

İzmir'de bir fırının çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir fırının çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir fırının çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Altınordu Mahallesi'nde bir fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki biri metruk 2 binaya daha sıçradı.

Binalarda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangın çıkan binalardan birinin alt katında, tüp deposu olarak kullanılan bölümdeki LPG tüpleri vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramaması için çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin 45 dakika süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binalarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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