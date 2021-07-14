İzmir'de bir fırında patlamanın ardından çıkan yangın hasara neden oldu
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İzmir'de bir fırında patlamanın ardından çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'de bir fırında patlamanın ardından çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir fırında, patlamanın ardından çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir fırında, patlamanın ardından çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 1139 Sokak'ta bulunan fırında patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu. Fırındaki tüplerin patladığı ileri sürüldü.

Görgü tanıklarından Metin Yıldırım, patlama sesini duyduktan sonra olay yerine geldiklerini söyleyerek, "Hepimiz çok korktuk. Buraya geldiğimizde dükkanın camlarının patladığını gördük. İtfaiye ve polis ekiplerini çağırdık. Burada düğün vardı. Herkes çok korktu ve kaçtılar. Arabaların üzerine camlar geldi. Allah beterinden korusun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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