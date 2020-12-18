İzmir'de bir evin kapısına bırakılan 3 günlük bebek tedaviye alındı
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İzmir'de bir evin kapısına bırakılan 3 günlük bebek tedaviye alındı

18.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:43
İzmir'de bir evin kapısına bırakılan 3 günlük bebek tedaviye alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin önüne bırakıldığı iddia edilen 3 günlük bir bebek bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin önüne bırakıldığı iddia edilen 3 günlük bir bebek bulundu. Terk edilen bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 06.00 sıralarında Yener Caddesi'nde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir bebeğin ağlama sesine uyanan Suriye uyruklu karı koca E.S. ve S.S., kapılarının önüne bez bir poşet içerisine konulmuş 3 günlük erkek bebek ile karşılaştı. Yanında bebek bezi ve biberon konulmuş bebeği eve alarak ısınmasını sağladıktan sonra aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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