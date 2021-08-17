İzmir'de bir evin bahçesinde silahla yaralanan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde bir evin bahçesinde silahla yaralanan kişi öldü, zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir evin bahçesinde silahla yaralanan kişi öldü, zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Hasan R, Gediz Mahallesindeki evinin bahçesine giren Ramazan Eyin ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Hasan R'nin ruhsatsız tabancayla ateş açması sonucu Eyin, yaralandı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan Hasan R'nin ilk ifadesinde Eyin'in hırsızlık için evine girdiğini, kendisini korumak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel