İzmir'de bir evden altın ve döviz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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İzmir'de bir evden altın ve döviz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:53
İzmir'de bir evden altın ve döviz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir evden döviz ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir evden döviz ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası incelemesi ve parmak izi tespit çalışması sonucu hırsızlık zanlısının Ş.G. olduğu belirlendi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında 3 bin 470 avro, 18 Ata altını, 2 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 6 gram altın, 6 pasaport ve 1 aile cüzdanı ele geçirildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ise ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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