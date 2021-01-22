Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
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Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

22.01.2021 05:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 05:40

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karabağlar Mahallesi 5788 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, yangını fark etti.

Düdük çalarak yanan binada kalanları uyandıran ekipler, 3'ü çocuk 13 kişiyi tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hafif yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Son dakika! Bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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