İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

11.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:59

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri'nde Hatice Çevir'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Buse Varol Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:59:43. #1.15#
title