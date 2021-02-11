İzmir'de bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
11.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:59
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri'nde Hatice Çevir'e ait iki katlı evde yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp