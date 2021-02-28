İzmir'de bir evde 50 litre sahte içki ele geçirildi
28.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:14
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, H.G'nin Anafartalar Mahallesindeki evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi H.G, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör