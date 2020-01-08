İzmir'de bir evde 185 sikke ele geçirildi
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İzmir'de bir evde 185 sikke ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 185 sikke ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:22
İzmir'de bir evde 185 sikke ele geçirildi

'in ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 185 sikke ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, K.D'nin Suludere Mahallesi'ndeki evinde, tarihi eser bulunduğu ve sahte içki üretilip piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 185 sikke ele geçirildi.

Yapılan arama sonucu evdeki 23 litre sahte içki, 10 kilogram sigara tütünü ve 10 kutu sigara filtresine de el kondu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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