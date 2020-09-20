Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
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Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde bir emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
20.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:18

İzmir'in Foça ilçesinde bir emekli öğretmen, evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki 2 katlı evinde kalan emekli öğretmen Tevfik Y'den (64) haber alamayan yakınları, durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi. Eve giden arkadaşları Tevfik Y'yi kanepede hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tevfik Y'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

OTOMOBİLİ DE GASBEDİLMİŞ

Tevfik Y'ye ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasbedildiğini değerlendiren jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Tevfik Y'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tevfik Y'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Şafak Yel
Şafak Yel
AA Editörü
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