İzmir'de bir dernek binasında kumar oynayan 27 kişiye para cezası
İzmir'in Bornava ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, idari para cezası uygulandı.
22.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
İzmir'in Bornava ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, idari para cezası uygulandı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Doğa ve Hayvan Severler Derneğinde tombala oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, 27 kişiye "kumar oynamak", "sosyal mesafeye uymamak" ve "kapalı alanda sigara içmek" suçlarından işlem yapıldı.
Yapılan aramada kumar oynamada kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.
Kaynak: AA