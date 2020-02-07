İzmir'de bir depoya yönelik kumar operasyonu düzenlendi

07.02.2020 01:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:49

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 63 bin 700 lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Kuşçular Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, tombala oynamada kullanılan materyal, el telsizi, görüntü kayıt cihazı ve LCD televizyon ile 168 lira para ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye, "kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmak" suçlarından toplam 63 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.



Kumar oynattığı belirlenen M.A. ve K.Y. isimli şahıslara ise adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA