Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
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Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi.

Şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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