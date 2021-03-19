İzmir'de bir depoda 2 ton etil alkol ele geçirildi
19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:56
İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 2 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 2 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoya düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda 2 ton etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel