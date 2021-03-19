İzmir'de bir depoda 2 ton etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de bir depoda 2 ton etil alkol ele geçirildi

19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:56
İzmir'de bir depoda 2 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 2 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 2 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda 2 ton etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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