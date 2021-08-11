İzmir'de bir çocuğun ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetle çarptığı çocuklardan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı.