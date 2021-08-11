İzmir'de bir çocuğun ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı
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İzmir'de bir çocuğun ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

İzmir'de bir çocuğun ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetle çarptığı çocuklardan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetle çarptığı çocuklardan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı.

Gültepe Mahallesi 8156 Sokak'taki kazanın ardından kamyonetle kaçan E.G. (21), polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu babası N.G. ile gözaltına alındı.

Kamyoneti kendisinin kullandığını öne süren N.G, daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti.

E.G. ile babası N.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

E.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Baba N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 Ağustos'ta E.G. idaresindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, Gültepe Mahallesi 8156 Sokak'ta kaldırımda oturan E.Ç. (7) ile M.G.A'ya (6) çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan M.G.A. kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, kaçan E.G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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