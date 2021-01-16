İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesi kırsalında bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesi kırsalında bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu.

Alınan bilge göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlikte aslan beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği çiftlikte yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirtilen 3 aylık aslan yavrusu bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen aslan yavrusu, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Aslan yavrusu besleyen kişi hakkında Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan