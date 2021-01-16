İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi
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İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

16.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:13
İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantinaya alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı. 


İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi
İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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