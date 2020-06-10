İzmir'de bir arazide Hint keneviri tespit edildi
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İzmir'de bir arazide Hint keneviri tespit edildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık arazide 378 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İzmir'de bir arazide Hint keneviri tespit edildi
10.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:00

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık arazide 378 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Edilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığın bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında Haliller Mahallesi Çakıcılar Sokak Keklikli deresi mevkisinde ormanlık arazide kenevir bitkisi yetiştirilmesine yönelik arazi taraması yaptı. Bölgede arama tarama faaliyeti icra eden ekipler, 378 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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