İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi İzmir'in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi.