İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi İzmir'in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi.

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesindeki Karaçam uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karaçam uygulama noktasında bir araçta aramalar yaptı.

Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramalarda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 10 bin 70 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi
İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi
İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi
İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de bir araca uyuşturucu baskını: 10 bin 70 adet Ekstazi hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:58:26. #1.14#

title