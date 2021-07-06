İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Zafer Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon sırasında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, elektrik akışının kapanması sonucu bir kişi asansörde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Asansörde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Binada hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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