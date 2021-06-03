Amatör balıkçı Gölcük Gölü'nde 55 kiloluk yayın balığı yakaladı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde avlanan bir amatör balıkçının oltasına 55 kiloluk yayın balığı takıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde avlanan bir amatör balıkçının oltasına 55 kiloluk yayın balığı takıldı.

İlçede düzenli balık avlayan Semih Akcam, mesai sonrası gittiği Gölcük Gölü'ne oltasını attı. Olta ipinin kuvvetli şekilde çekilmesinden iri bir balık yakaladığını tahmin eden Akcam, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında zorlukla kıyıya çekilen yayın balığı 55 kilogram tartıldı.

Semih Akçam, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla gölde balık tutmaya başladığını, bugün büyük bir sürprizle karşılaştıklarını belirtti.

Gölde bu boyutta balıkların ender avlandığını aktaran Akçam, "Gölcük doğasıyla ve havasıyla güzel bir yerleşim bölgesi. Buranın balıkçılık alanında da isminin duyulması için çalışıyoruz. Bölge göl balıkçılığı için de çok uygun. Bugün yakaladığımız balıkla bunu gösterdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Tevfik