Son dakika haberleri | Bir alışveriş merkezinde aynı gün iki yangın çıktı

Son dakika haber... İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gün içinde çıkan 2 yangın sonucu maddi hasar oluştu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gün içinde çıkan 2 yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Bornova ilçesinde alışveriş merkezindeki bir mağazada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken yangının sigorta kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aynı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın ise otopark bölümünde bulunan oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi.

Yangınla beraber patlama meydana gelirken merkez çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmadı.

Patlamanın etkisiyle oto yıkama dükkanının camlarının kırıldı. İki yangında da maddi hasar oluşurken aynı gün içerisinde çıkan yangınların bir bağlantısının olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal