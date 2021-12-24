İzmir'de binlerce litre sahte/kaçak içki ele geçirildi

İZMİR (İHA) - Yılbaşı öncesi İzmir'de yapılan 79 sahte/kaçak içki operasyonunda binlerce litre etil alkol ile 10 binlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yoğunlaşan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmeleri önlemek amacıyla, sahte/kaçak alkollü içki ve taklit etil alkol satışı yapanlara operasyon düzenledi. Tespit edilen imalathane, depo ve satış yerlerine düzenlenen 79 operasyon gerçekleştirilirken, yapılan operasyonlarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol, 4 bin 758 litre aroma, 446 litre sahte içki, 12 bin 123 adet içki yapımında kullanılan etiket, kapak, boş şişe gibi malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 26 şüpheli hakkında ise adli/idari işlem yapıldığı ifade edildi. - İZMİR