İzmir'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ve polise haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA