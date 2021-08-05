İzmir'de bina yıkılırken bitişiğindeki evinin zarar gördüğünü öne süren kişi çözüm bekliyor
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İzmir'de bina yıkılırken bitişiğindeki evinin zarar gördüğünü öne süren kişi çözüm bekliyor

İzmir'de bina yıkılırken bitişiğindeki evinin zarar gördüğünü öne süren kişi çözüm bekliyor
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde yıkıma başlanan 5 katlı binanın evine zarar verdiğini öne süren Muhsin Gülçetin, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yıkıma başlanan 5 katlı binanın evine zarar verdiğini öne süren Muhsin Gülçetin, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Gülçetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008'de Kocatepe Mahallesi 916 Sokak'taki tek katlı 180 metrekarelik evini aldığını ve o dönemden itibaren ailesiyle burada ikamet ettiğini söyledi.

Yandaki 5 katlı binanın bir süre önce yıkımına başlandığını ve bu durumun evine zarar verdiğini öne süren Gülçetin, şunları kaydetti:

"Evimi aldığımda imar durumu 4 kat iken imar durumumu belediye 2 kat şeklinde değiştirmiş ve 9 numaralı parsel ile birleştirme yapılmış. 2013 yılında aldığım imar durumunda 4 kat iken 2018 ve 2021 yıllarında aldığım imar durumunda evimi A ve B şeklinde bölündüğü ve bir tarafının 4 bir tarafının 2 kat imarlı olduğu görülüyor. Bu nedenle mağdurum. Birçok kez Buca ve Büyükşehir Belediyelerine dilekçe yazdım ama dönüş yapılmadı. Ancak şu anki sıkıntımız yan binada yıkım yapılıyor ama hiçbir önlem alınmadan yıkıma başladılar. Evimin çatısına ve odalarımın tavanına ciddi hasar verildi. Evime giremiyorum sokakta kaldık. Hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Ne o evi yapan müteahhit ne de belediyeden biri gelip halimizi gördü. Evimizin çatısı üzerimize çökmek üzere. Lütfen bize yardımcı olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
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