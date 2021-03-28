İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
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İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü.

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İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Kentte geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen ve yıkım kararı olan binalar yıkılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Mansuroğlu mahallesi 286 sokakta bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında binanın çatısına çıkan bir kedi kepçe darbesinin ardından aşağıya düşerken, olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, damağındaki yarığın dikildiği belirtilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, binanın en üst katı yıkıldıktan sonra kedinin aşağıya düştüğü görüldü.

İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı
İzmir'de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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