Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor
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Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor

07.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:46

İzmir'deki depremde yerle bir olan Emrah Sitesi'nden geriye kalan çok sayıda eşya, Türk Kızılay çadırından sahipleri tarafından alınmaya başlandı.

İzmir'deki depremde yerle bir olan Emrah Sitesi'nden geriye kalan çok sayıda eşya, Türk Kızılay çadırından sahipleri tarafından alınmaya başlandı.

Depremde tamamen yıkılan ve 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in kurtuluşuna ev sahipliği yapan Emrah Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar sırasında arama kurtarma ekiplerinin bulduğu eşyalar, Türk Kızılay çadırına teslim edildi.

Mutlu bir doğum günü partisinde çekilmiş aile fotoğrafı, albüm, oyuncak bebek, çocuk kıyafetleri, okul kitapları, yıllarca yemeklerin piştiği tencereler, ayakkabılar ve daha birçok eşya, sahipleri tarafından gözyaşlarıyla alındı.

Çadıra gelen site sakinlerinden Binnaz Soğur da gözyaşlarını tutamadı.

Hatıra olabilecek eşyalarına bakmak için geldiğini anlatan Soğur, "Eşya olarak değil sadece hatıra. Bunlara kim el sürebilir ki ? Sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya, başka hiçbir şey değil. Deprem anında evde değildim, canımıza bir şey olmadı. Malımız gitti, gitsin. Allah bize bu canı vermiş, çalışıp kazanırız çok önemli değil. Bunlar geçmişimiz." dedi.

"Bulabilirsek anılarımızı alıp gideceğiz"

Gültekin Özgür de depremde can kaybı yaşamadıklarını ancak 30 komşularını kaybettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"40-50 yıllık dostlarımızı kaybettik. Depremden 2 saat önce annemi gidip aldım, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. 2 saat sonra böyle oldu. Allah kimseye yaşatmasın, kaybımız yok ama sevinemiyoruz. AFAD'a, Kızılaya ve tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Hepsine güç kuvvet versin. Kitaplarımızı bulduk. Bulabilirsek anılarımızı alıp gideceğiz. Bir zamanlar vitrinde olan kitaplar şu an burada, kötü hissediyorsunuz." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Ahmet Aykaya sağ olduklarına şükrettiklerini belirterek, "Eşim evde değildi. Bir gün önce Seferihisar'a gitmek istemişti. Maddiyat olarak hiçbir şey düşünmüyorum. Hanımım sağ, çocuklar sağ. Kendime ait bir şey bulamadım. 2 takım elbisem vardı. Onları bulabilirsem, başka bir şeyim kalmamış. Yeni alacağım, problem değil. Boşluktayım. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin." dedi.

Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor
Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor
Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor
Ehrah Sitesi enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında sahipleriyle buluşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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