İzmir'de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:50

İzmir'de, yılbaşı öncesi yapılan 4 ayrı sahte içki operasyonunda, bin 251 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda bin 251 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, bin 400 adet şişe kapağı, 3 bin 743 adet TAPDK bandrolü, 3.5 litre içki aroması, 800 boş şişe, 7 adet farklı ebatta plastik tank ve bin 500 adet içki etiketi ele geçirdi.



Operasyonlarla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA