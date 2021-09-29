İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması - Haberler
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İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Kentin 150 farklı noktasında yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı. Kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına yapılan uygulama kapsamında, çok sayıda kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara da idari para cezası uygulandı. Uygulama noktalarının yanı sıra polis ekipleri kentin en işlek cadde ve sokaklarında devriye gezerek kontrollerde bulundu.

İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması

İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması

İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması

İzmir'de bin 200 polis ile 'huzur ve güven' uygulaması
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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