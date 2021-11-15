İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası - Haberler
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İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Halı yıkama firmasına ait araçtaki 2 çalışan, başka araçta bulunan ve baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavgada tarafları, araya giren çevredekiler ayırdı. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine tekme ve yumrukla saldıranların ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.


İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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