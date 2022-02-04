İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

AA, Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde sokakta çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Hasan Erdoğan (25), Ufuk Mahallesi 913/1 sokaktaki evinin önüne gelerek yüksek sesle eşine seslenip, hakaret etti.

Sokaktakilerin ikazlarına aldırış etmeyen Erdoğan ile 3 kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. (23) bıçakla Erdoğan'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından aralarında A.D'nin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. A.D, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Ufuk Mahallesi, Hasan Erdoğan, Hakaret, İzmir, Güncel, Haber

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