İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Fatih Caddesi'nde bulunan bir restoranda A.G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma restoranın dışında bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.Z, yanında bulunan bıçakla A.G'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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