İzmir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi'nde, Ahmet Tarık D. (29) ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zanlının, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Tarık D. ve Emir Osman Ç'yi (19) bıçakladığı, daha sonra kaçtığı iddia edildi.

Yaralılar, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış