İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Meydanı'nda Özcan Erdur ile M.S.S. arasında tartışma çıktı.

Laf atma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.S, yanındaki bıçakla Erdur'u bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdur, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli 1369 Sokak'ta ekipler tarafından yakalandı.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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