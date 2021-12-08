Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
BAYINDIR, İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Demircilik Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde, F.K. (22) ile Ramazan Günçe (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. yanında bulunan bıçakla R.G'yi başından yaraladı.
Bayındır Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesi yapılan Günçe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden motosikletle kaçan zanlıyı Yanıkkavak mevkisinde yakaladı.
Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.