İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
14.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:26
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alsancak Semti Kordonboyu'nda üç kişi arasında kavga çıktı. Kavgada, H.V. (25) ve E.H. (21) bıçakla yaralandı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılar ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA