İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Nuri K. (39) ile Mustafa S. (47) Özgür Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından Mustafa S, arkadaşının aracından aldığı bıçakla Nuri K'nin terzi dükkanının önüne gelince olay kavgaya dönüştü. Mustafa S. ve Nuri K. birbirlerini karın bölgelerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nuri K. ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa S'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.