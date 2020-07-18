İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
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İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
18.07.2020 07:04 | Son Güncelleme: 18.07.2020 07:36

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgür. K. (22) ile Orhan. S. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki şahısta birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayın ardından Özgür K. ve Orhan S., aldıkları bıçak darbelerinin ardından kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince her iki yaralı da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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