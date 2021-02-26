İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

26.02.2021 02:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 02:52
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hurşidiye Mahallesi, Fevzipaşa Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan hurdacı Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali İhsan Y, bıçakla Hüseyin E'yi göğsünden yaraladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi, mesaisine gitmekte olan bir bekçi yakaladı.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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