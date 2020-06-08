İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
08.06.2020 04:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 05:20

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 8423 Sokak'ta Ertan K. ile Onur A, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ertan K, Onur A'yı kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaraladı.

Onur A'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaralıyı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Onur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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