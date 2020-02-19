İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

19.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:12

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Mahallesi 1241/1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. (24) ile B.A. (16) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak A.G'yi dört kez bıçakladı. A.G. kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören mahalleli polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı A.G., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA