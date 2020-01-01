İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:47
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

'in ilçesinde bıçaklı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklandı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reyimbayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı.

Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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